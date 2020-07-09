НАВЕРХ
Отношения
Карьера
Любовь
Психо
Праздник
Оракул

Буддийские ламы предостерегли от купаний в июле

Источник:
Sibnet.ru
376 0
Фото: © Grafikshopper / Pixabay License

Ламы Иволгинского дацана в Бурятии предостерегли от купания в определенный период июля. И объяснили почему вода становится опасной, сообщила пресс-секретарь дацана Алла Намсараева на своей странице в Facebook.

С 8 июля начался период, называемый Пагшаг (Дни свиньи). Длиться он будет в течение семи дней — вплоть до 14 июля. В эти дни вода становится вредоносной. Желательно воздержаться от водолечения, вхождения в воду и избегать всех действий, связанных с водой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда стричься в июле: советы лунного календаря

Существует две интерпретации Пагшаг: народная легенда и астрологическое объяснение. Согласно буддийской легенде, у кладбищенских свиней, обитающих в великом океане, начинается брачный период и длится семь дней. В это время от свиней исходит ядовитое испарение, которое отравляет воду.

Существует и астрологическая версия о различных внешних изменениях, основанных на движении звезд и планет, влияющих на развитие стихий. В этот летний период солнце движется на север. 

Его лучи становятся жгучими, режущими, грубыми. Влияют на окружающую среду и на человеческое восприятие действительности. В это время вся вода и растительность считаются отравленными и могут навредить организму.

Еще по теме
Молния ударила в томский храм: в чем смысл знамения?
Когда стричься в июле: советы лунного календаря
Троицкая суббота: за кого молиться в главный поминальный день
Затмения июня: коридор необдуманных перемен
смотреть все
Отношения #Оракул #Религия
  • стельки до 10.02
  • Термобелье реклама
  • сексфис до 10.01
  • Солнечные очки
  • Интим-шоп
  • Как выбрать презерватив
КАРТИНА ДНЯ
•
Два убийства фигурирует в деле губернатора Фургала
•
Эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым данных
•
Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной
•
ГИБДД «замахнулась» на 150 км/ч на дорогах
Подробности
•
Как создают вакцины без вирусов. ИНТЕРВЬЮ
•
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
•
Солнечный и тепловой удар: отличия и первая помощь
•
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Бердчане пожаловались Путину на строительство мусорного полигона
Сибирь 09.07.2020 15:02
Власти Алтая объяснили резкий рост числа больных COVID-19
Сибирь 09.07.2020 13:58
Детские сады в Забайкалье возобновят работу
Сибирь 09.07.2020 13:01
Мэрия Новосибирска заказала планшеты iPad на 700 тысяч рублей
Сибирь 09.07.2020 12:51
Самое популярное
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
14374
Мест нет: Горный Алтай близок к туристическому коллапсу
4577
Сотни человек собрались на Алтае на дискотеке в разгар эпидемии
4310
Птицу с акулой в когтях сняли на видео
3663
Обсуждение (0)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Два убийства фигурирует в деле губернатора Фургала
•
Эксперты подтвердили секретность переданных Сафроновым данных
•
Вакцинацию от коронавируса в России сделают добровольной
•
ГИБДД «замахнулась» на 150 км/ч на дорогах
Как это работает
•
Загадка для физиков: что такое шаровая молния
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Удлинитель или сетевой фильтр: что выбрать для дома
•
«Говорящие» иммуноглобулины: зачем искать антитела к COVID-19?
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Какой торрент выбрать: чем отличаются видеофайлы
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Путин призвал в Россию мигрантов
49
Путин нашел недостатки в Конституции СССР
39
Украинский флот стали готовить к войне с Россией
33
Без срока давности: СК взялся за нераскрытые преступления нацистов
26
Трамп объявил о победе США над нацистами и коммунистами
26