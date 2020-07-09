Буддийские ламы предостерегли от купаний в июле

Ламы Иволгинского дацана в Бурятии предостерегли от купания в определенный период июля. И объяснили почему вода становится опасной, сообщила пресс-секретарь дацана Алла Намсараева на своей странице в Facebook.

С 8 июля начался период, называемый Пагшаг (Дни свиньи). Длиться он будет в течение семи дней — вплоть до 14 июля. В эти дни вода становится вредоносной. Желательно воздержаться от водолечения, вхождения в воду и избегать всех действий, связанных с водой.

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Существует две интерпретации Пагшаг: народная легенда и астрологическое объяснение. Согласно буддийской легенде, у кладбищенских свиней, обитающих в великом океане, начинается брачный период и длится семь дней. В это время от свиней исходит ядовитое испарение, которое отравляет воду.

Существует и астрологическая версия о различных внешних изменениях, основанных на движении звезд и планет, влияющих на развитие стихий. В этот летний период солнце движется на север.

Его лучи становятся жгучими, режущими, грубыми. Влияют на окружающую среду и на человеческое восприятие действительности. В это время вся вода и растительность считаются отравленными и могут навредить организму.