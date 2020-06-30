Когда стричься в июле: советы лунного календаря

Жаркое лето — самое время для смены имиджа. Календарь стрижек на июль 2020 года расскажет, какие дни удачны для создания новой причёски, а в какие лучше избегать перемен.

Главное правило, о котором может сказать лунный календарь стрижек: обращайте внимание, растёт Луна или убывает. На растущую Луну лучше всего делать смелую стрижку, модное окрашивание. Но если нужно просто освежить привычную причёску и нет намерений кардинально меняться, стоит отправиться в парикмахерскую, когда Луна убывает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Зодиак здоровья: кому надо поберечься в 2020 году

Также хорошо экспериментировать с внешностью на полную Луну. А в новолуние, вопреки расхожему мнению, стрижка может оказаться неудачной.

Тем, кто руководствуется астрологией, не следует забывать, что стрижка волос в неблагоприятные дни может негативно повлиять на общее состояние здоровья и энергетику.

Календарь стрижек по знакам Зодиака

Также важно, в каком знаке Зодиака находится Луна в день, когда запланировано изменение внешности. Считается, что лучше всего стричься, когда Луна в земных знаках (Телец, Дева, Козерог). Тогда волосы будут гуще, хорошо расти.

Аккуратнее астрологи советуют быть в дни, когда Луна находится в знаке Овна. Это не время для экспериментов, стрижка в такой день может негативно повлиять на состояние волос. Также не слишком подходит для смены причёски день Водолея, так как этот знак считается не склонным к стабильности.

Если жизнь стабильна и все устраивает, не стоит стричься, когда Луна в знаке Льва. Но если же дела идут не очень гладко и хочется перемен к лучшему, можно попробовать изменить внешность именно в этот день.

Если Луна в знаке Скорпиона, по мнению астрологов, стрижка волос повлияет на личную жизнь — нарушит спокойствие и повлечет перемены. А изменение прически в день Стрельца может повлиять на карьеру.

Если нужно ускорить рост волос, сделать объёмную стрижку или завивку, подходят дни, когда Луна в воздушных знаках Весов и Близнецов. А если необходимы чёткие контуры, лучше всего подходят знаки Рака и Рыб.