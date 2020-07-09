Студия Universal поменяла даты выхода четырех хорроров

Фильмы ужасов «Кэндимен», «Судная ночь», «Хэллоуин убивает» и «Хэллоуин заканчивается» выйдут в другие даты, сообщила Студия Universal.

Премьера «Кэндимена» перенесена всего на три недели — хоррор, соавтором сценария которого стал режиссер «Прочь» и «Мы» Джордан Пил, выйдет на экраны не 25 сентября, а 16 октября.

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«Кэндимэн» — фильм режиссера Бернарда Роуза, снятый в 1992 году по мотивам рассказа Клайва Баркера «Запретное». У фильма два сиквела: «Кэндимэн 2: Прощание с плотью» и «Кэндимэн 3: День мертвецов».

Релизы других хорроров сдвинулись гораздо значительнее. Кровавая антиутопия «Судная ночь» (The Forever Purge) выйдет в прокат 9 июля 2021 года, а не 10 июля 2020-го.

«Хэллоуин убивает» (Halloween Kills) с 16 октября 2020 года перенесли на 15 октября 2021-го, а «Хэллоуин заканчивается» (Halloween Ends) — с 15 октября 2021-го на 14 октября 2022 года.