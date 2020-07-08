Microsoft назвала время презентации Xbox Series X и игр для нее

Компания Microsoft запланировала на 23 июля онлайн-презентацию, в ходе которой будут объявлены первые эксклюзивные игры для консоли Xbox Series X.

Посмотреть мероприятие Xbox Games Showcase можно будет в прямом эфире на сайте Xbox.com, на официальных каналах в YouTube и Twitch, а также в сообществах на Facebook и Twitter. Начало трансляции — в 19.00 по московскому времени, сообщают «Вести» со ссылкой на компанию.

В отличие от майской презентации, в рамках которой были анонсированы сторонние тайтлы, на Xbox Games Showcase будет объявлена подборка игр от собственных студий Microsoft, входящих в состав Xbox Game Studios. В такие проекты, как Halo Infinite, можно будет поиграть только на новой приставке.

В ходе презентации расскажут об эксклюзивах от Double Fine (создателей платформера Psychonauts 2), которую Microsoft купила летом прошлого года, и Obsidian Entertainment (авторов The Outer Worlds), вошедшей в Xbox Game Studios в ноябре.

Sony, главный конкурент Microsoft, показала эксклюзивы для PlayStation 5 в июне. Обе приставки выйдут к сезону предрождественских праздников до конца этого года.