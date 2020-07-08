Лошадь провалилась в колодец в алтайском селе

Пожарные в селе Республики Алтай спасли лошадь, провалившуюся в водопроводный колодец.

Инцидент произошел несколько дней назад в селе Турочак. Жители заметили лошадь, провалившуюся в трехметровый водопроводный колодец. Прибыв на место, сотрудники пожарно-спасательной №6 обнаружили обессиленное животное, которое перебило пластиковые трубы, барахталось в воде, из последних сил пыталось выбраться из ловушки.

Обмотав передние ноги лошади пожарными рукавами, животное вытащили из колодца экскаватором. Какое-то время лошадь лежала без сил. После того как ее освободили от узлов, она поднялась, и удалилась с места происшествия.

Фото и видео происшествия сотрудники ведомства разместили на своих страницах в социальных сетях.