Цифровые пропуска отменили в Забайкалье

Правительство Забайкальского края отменило действие цифровых пропусков на территории региона. Власти также постепенно снимают другие ограничения, сообщила пресс-служба регионального правительства.

В мае в связи с распространением коронавируса в крае губернатор Александр Осипов подписал постановление, обязывающее жителей и гостей региона оформлять цифровые пропуска для передвижения между районами Забайкалья.

В июне на протяжении нескольких недель отмечалась положительная динамика по приросту числа заболевших коронавирусной инфекцией. Это позволяет правительству Забайкальского края переходить к постепенному снятию ограничительных мер.

В Забайкалье отменено действие цифровых пропусков. Соответствующее постановление подписано губернатором Забайкальского края. С субботы в крае открылись базы отдыха. Но владельцам турбаз и гостиниц предъявили жесткие требования к соблюдению безопасности.