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Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ президента опубликовали на сайте Кремля. Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания. Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Это около 58 миллионов россиян, против – 21,27%. Это порядка 16 миллионов человек.

«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», — цитирует РИА Новости Путина.

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Топ комментариев

Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.