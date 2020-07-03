Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщила пресс-служба Кремля.

Указ президента опубликовали на сайте Кремля. Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания. Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля.

По данным ЦИК, после обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92%. Это около 58 миллионов россиян, против – 21,27%. Это порядка 16 миллионов человек.

«В целом результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества по ключевым вопросам, имеющим общенациональное значение», — цитирует РИА Новости Путина.