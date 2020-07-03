Лесной пожар в Приангарье ликвидировали с помощью взрыва. ВИДЕО

Парашютисты-десантники в Жигаловском районе Иркутской области ликвидировали один из наиболее сложных лесных пожаров. Справились с огнем взрывным методом, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Борьба с огнем велась около двух недель в труднодоступной и сильнопересеченной местности. Причиной пожара стала сухая гроза. Доставить наземную технику к месту пожара было невозможно. А остановить огонь можно было, только проложив минерализованную полосу.

Тогда авиапожарные применили взрывной метод для прокладки полосы, используя детонирующий шнур высокой мощности. От проложенных полос провели встречный контролируемый отжиг. Для контроля за ситуацией с воздуха использовался беспилотник.

В четверг Greenpeace заявил, что ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке стремительно развивается. По данным дистанционного мониторинга, площадь действующих в России лесных пожаров на утро четверга составила 2,96 миллионов миллиона гектаров. Больше всего пожаров в пяти регионах, в том числе в Красноярском крае.