Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд

Оптовая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) четвертый раз подряд обновила рекорд и достигла 58,4 тысячи рублей за тонну, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,7 тысячи рублей за тонну (+0,64%).

В июне стоимость топлива этой марки уже несколько раз превысила рекорд мая 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда была нерабочим днем.

Стоимость топлива марки «Регуляр-92» (АИ-92) в опте за день выросла на 0,71% — до 50,94 тысячи рублей за тонну.

Глава Независимого топливного союза в июне, когда пошел рост цены, высказывал мнение, следует ожидать «трансляцию в розницу, АЗС дальше не могут работать в таких условиях».