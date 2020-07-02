НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд

Источник:
Sibnet.ru
185 1
Фото: © Sibnet.ru

Оптовая цена автомобильного бензина марки «Премиум-95» (АИ-95) четвертый раз подряд обновила рекорд и достигла 58,4 тысячи рублей за тонну, следует из данных торгов Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Цена АИ-95 с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 58,7 тысячи рублей за тонну (+0,64%).

В июне стоимость топлива этой марки уже несколько раз превысила рекорд мая 2018 года — 56,08 тысячи рублей за тонну. Предыдущие исторические максимумы были зафиксированы в понедельник и вторник, а до этого в пятницу. Среда была нерабочим днем.

Стоимость топлива марки «Регуляр-92» (АИ-92) в опте за день выросла на 0,71% — до 50,94 тысячи рублей за тонну.

Глава Независимого топливного союза в июне, когда пошел рост цены, высказывал мнение, следует ожидать «трансляцию в розницу, АЗС дальше не могут работать в таких условиях».

Еще по теме
Новосибирский зоопарк поднял цены на билеты после открытия
Количество миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Выросли тарифы на услуги ЖКХ
Тарифы ЖКХ, самозанятость и детские выплаты: что изменится с 1 июля
смотреть все
Экономика #Деньги #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
•
Новый ручной пулемет создадут в России
•
Самолеты едва не столкнулись в российском небе
Подробности
•
«Северокорейская» Сибирь: предварительные итоги голосования
•
Тарифы ЖКХ и детские выплаты: что изменится с 1 июля
•
Фактор второй волны: что будет с рублем и долларом в июле
•
Крутое пике: авиация получила сокрушительный удар
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Республика Алтай открыла турбазы для россиян
Сибирь 02.07.2020 19:14
Мужчина на Алтае убил соперника и отвез на тележке к магазину
Сибирь 02.07.2020 18:14
Улицы Новосибирска затопило после ливня. ВИДЕО
Сибирь 02.07.2020 17:31
Тонущего лосенка спасли в «Красноярских Столбах». ВИДЕО
Сибирь 02.07.2020 16:26
Самое популярное
АвтоВАЗ приступил к подготовке производства машин на новой платформе
5099
Мужчина попал в книгу рекордов Гиннесса за трюк с яйцами
4177
Путин подписал указ о призыве из запаса на военные сборы
3290
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
2787
Обсуждение (1)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин заявил, что понимает проголосовавших против поправок
•
Биржевая цена АИ-95 четвертый раз подряд обновила рекорд
•
Новый ручной пулемет создадут в России
•
Самолеты едва не столкнулись в российском небе
Как это работает
•
Быстрое и густое: готовим варенье и джем из клубники
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Завести плутовку, или Сколько стоит домашняя лиса
•
Дом из газоблоков: недорого, тепло и сухо
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Приватный, быстрый, безопасный: какой браузер лучше?
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Mitрич

вспомнишь Гоголя................над кем смеетесь, над собой смеетесь....................лживая до корней...

nastya19944

Дураку понятно, что это все вымысел.

verge 96

Там и вопрос то звучал так, что ответы можно трактовать по разному:1) Да. Одобряю.2) Нет. Одобряю.Естественно...

Gladwin

Постеснялись бы столько рисовать.

Иркут 69

Не стоит обращать внимания на этот цирк. То, что происходит, мало имеет отношения к мнению населения....