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Санаториям упростили прием отдыхающих

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений. Теперь отдыхающим теперь не нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса.

Однако курортникам нужно предоставить справку или отметку в документах о том, что они не контактировали с больными коронавирусом в последние 14 дней. Справка должна быть выдана не позднее трех дней до отъезда. Также для заселения потребуется курортная карта.

Кроме этого, Роспотребнадзор разрешил заселять в один номер двух незнакомых людей. В общие номера можно заселять членов семьи, проживающих вместе людей и гостей с сопровождающими.

Ранее ведомство рекомендовало заселять в номера по одному человеку, а в общие номера — только членов семьи или людей с сопровождающими. Столовые, рестораны и кафе в санаториях смогут работать полноценно — до этого еду рекомендовалось доставлять в номер.

Участники российского туристического рынка давно добивались смягчения рекомендаций, поскольку это затрудняло их работу после частичной отмены карантинных ограничений.

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Топ комментариев

Voland2

Чисто случайно... А остальным членам ИК по смартфону?

Uynachalnica

Россию будем с колен подымать:Я тут сильно упростил процесс, голосуй отправив СМС.Отдай свой голос тупо...

Alexzander1973

Он даже дожить не должен был до "Чёрного дельфина"

fiopan

Конечно надо шевелиться, а то 10% поддержки народом явно маловато.

Plaguer

Чтобы он ещё пару кусков России своей "малой Родине" подарил?..