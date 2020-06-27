Санаториям упростили прием отдыхающих

Роспотребнадзор внес изменения в рекомендации по работе санаторно-курортных учреждений. Теперь отдыхающим теперь не нужно будет предъявлять справку об отсутствии коронавируса.

Однако курортникам нужно предоставить справку или отметку в документах о том, что они не контактировали с больными коронавирусом в последние 14 дней. Справка должна быть выдана не позднее трех дней до отъезда. Также для заселения потребуется курортная карта.

Кроме этого, Роспотребнадзор разрешил заселять в один номер двух незнакомых людей. В общие номера можно заселять членов семьи, проживающих вместе людей и гостей с сопровождающими.

Ранее ведомство рекомендовало заселять в номера по одному человеку, а в общие номера — только членов семьи или людей с сопровождающими. Столовые, рестораны и кафе в санаториях смогут работать полноценно — до этого еду рекомендовалось доставлять в номер.

Участники российского туристического рынка давно добивались смягчения рекомендаций, поскольку это затрудняло их работу после частичной отмены карантинных ограничений.