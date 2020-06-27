Похудевший Максим Фадеев поразил подписчиков

Российский продюсер Максим Фадеев экстремально похудел и продемонстрировал итоговый результат своим подписчикам в Instagram.

Фадеев уточнил в подписи к фотографии, что сбросил 100 килограммов. Кардинальные изменения внешнего вида продюсера поразили подписчиков, которые похвалили его силу воли и характер.

Импресарио пообещал в будущем поделиться с подписчиками методикой, которая позволила добиться такого результата. Однако в апреле он уже рассказывал про наиболее эффективную методику похудеть.

Тогда он советовал вместо еды выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров горячей воды. Однако неизвестно, использовал ли Фадеев именно этот способ для сброса веса.