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Похудевший Максим Фадеев поразил подписчиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/fadeevmaxim/

Российский продюсер Максим Фадеев экстремально похудел и продемонстрировал итоговый результат своим подписчикам в Instagram.

Фадеев уточнил в подписи к фотографии, что сбросил 100 килограммов. Кардинальные изменения внешнего вида продюсера поразили подписчиков, которые похвалили его силу воли и характер.

Импресарио пообещал в будущем поделиться с подписчиками методикой, которая позволила добиться такого результата. Однако в апреле он уже рассказывал про наиболее эффективную методику похудеть.

Тогда он советовал вместо еды выпивать утром, днем и вечером по 600 миллилитров горячей воды. Однако неизвестно, использовал ли Фадеев именно этот способ для сброса веса.

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