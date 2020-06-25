Российскую «Армату» вылечили от «детских болезней»

Технику на платформе «Армата» вылечили от «детских болезней», которые неизбежны при старте производства, сообщил руководитель бригады «Уралвагонзавода», подготовившей бронемашины к параду Победы, Михаил Бегман.

«И теперь я абсолютно спокоен, когда она выезжает на репетиции. Конечно, тревога, ответственность присутствовала, но не было напрасных переживаний», — сказал специалист, подчеркнув, что за пять лет вся техника была изучена.

Основная задача заводского коллектива, который насчитывает свыше 50 человек, — после каждой репетиции проводить диагностику техники, техобслуживание, и иногда — обучение экипажей, отметил Бегман.

Т-14 — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. На первом параде Победы в Москве с участием «Арматы» один из танков заглох в непосредственной близости от Красной площади, для бронемашины пришлось вызывать тягач.