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Названо любимое место отдыха Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Любимым местом отдыха президента России Владимира Путина является Хакасия, заявила начальник отдела развития туризма министерства экономразвития региона Ольга Кузьмина.

Республика гордится выбором главы государства и всегда ждет Путина в своих краях, подчеркнула Кузьмина, передает НСН. По ее словам, Хакасия — это «археологическая Мекка» с 30 тысячами памятников культурного наследия, многие из которых имеют мировые масштабы.

«Здесь порядка 500 пресных, минеральных, лечебных озер. Хакасия — это и край пещер, здесь более 300 уже известных пещер», — уточнила Кузьмина, сравнив сибирский регион со Швейцарией.

Путин известен тем, что предпочитает отдыхать в Сибири. В августе 2017 года президент делал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой в горных озерах. В 2018 году Путин во время своего отпуска побывал в Туве, в 2019 году он снова отдыхал в Хакасии.

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kirkaaa

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Иркут 69

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Uynachalnica

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