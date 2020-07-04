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Фильм дня: «День независимости»

Источник:
Sibnet.ru
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Фильм «День независимости» с Уиллом Смитом стал самой кассовой картиной 1996 года. Фантастический боевик повествует о нападении на Землю инопланетян и спасении планеты американцами.

США, 1996 год, режиссер Роланд Эммерих,12+
В главных ролях: Уилл Смит, Билл Пуллман, Джефф Голдблюм

Картина выполнена в жанре фильма-катастрофы. На Землю нападают инопланетяне, чтобы зачистить ее от людей и выкачать из планеты все ресурсы. Американцы, рискуя своими жизнями, сражаются с пришельцами, а главные герои отправляются в космос, чтобы лишить неземную цивилизацию руководства.

Главные победы землян в неравном бою с пришельцами происходят в день независимости США. Весь фильм построен на прославлении мужества американцев, мудрости и отваге президента США и беспомощности других государств. В некотором смысле фильм «День независимости» — ода Америке.

4 июля — День независимости США, дата считается днём рождения Соединённых Штатов как свободной и независимой страны.

Несмотря на узконаправленность, фильм получил два заслуженных «Оскара» — за лучший звук и лучшие визуальные эффекты. Кроме того, «День независимости» стал самым кассовым фильмом 1996 года. В прокате своей страны он собрал больше 300 миллионов долларов. Для сравнения, мировой рекорд по кассе у фильма 2019 года «Мстители. Финал» — 1,2 миллиарда долларов.

Факты о фильме:

  • В начале фильма по телевизору начинается прямое включение с Новосибирском (Россия), после этого на нем показывают карту с городами: Москва, Петроrрад, Новосйойрск (создатели имели в виду Новосибирск).
  • На основе фильма в 1997 году компанией Fox Interactive была создана одноименная компьютерная игра.
  • Аббревиатура «ID4», которой первоначально именовался этот фильм, была создана после того, как возникли юридические проблемы с правом на название «День независимости». 

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Иркут 69

Да им уже вообще ничего от нас не нужно. Недаром они ухватились за идею бесконтрольного "пеньково-подьездного"...

Mitрич

слово ПОЗОР, больше подходит...............

great_america

"Он считает, что невозможно назвать точную дату, когда россияне почувствуют на себе изменения. " - это...

yury_2211

Осталось только распространить эту систему голосования на остальные голосования. Никакого контроля, никакой...

Danilon

Сказал бы проще: "живым из этого кресла я не слезу!" Всё же свои, всё понимаем.