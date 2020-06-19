НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с запахом оргазма

Источник:
Sibnet.ru
193 2
Фото: Andrea Raffin at http://www.andrearaffin.com / CC BY-SA 3.0

Оргазм, по мнению актрисы Гвинет Пэлтроу, пахнет грейпфрутом, черной смородиной, бергамотом и розой. Новый товар Пэлтроу представила во время программы «Вечернее шоу с Джимми Фаллоном».

Артистка показала продукт с надписью This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм») и указала, что он упакован в коробку с изображением фейерверков. Товар уже продается в интернет- магазине Пэлтроу и стоит 75 долларов.

«Эта смесь сделана из терпкого грейпфрута, спелых ягод черной смородины, смешанных с пороховым чаем и турецкой розы. Аромат сексуален, удивителен и дико вызывает привыкание», — говорится в описании товара в магазине.

Фото: © shop.goop.com

Еще по теме
Лучшие пародии Галкина: от Ельцина до Малышевой
Боне пригрозили статьей за «криворуких алкоголиков»
Определилась дата проведения Евровидения-2021
Подсчитаны доходы актера Ефремова
смотреть все
Культгид #Шоу-бизнес
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал восстановить окружающую среду в Норильске
•
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума
•
Лукашенко заявил о срыве «Майдана» в Белоруссии
•
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Путин потребовал восстановить окружающую среду в Норильске
Сибирь 19.06.2020 20:17
Подросток оказался замешан в гибели мальчика в реке
Сибирь 19.06.2020 18:03
Бабушка издевалась над семилетним внуком в Алтайском крае
Сибирь 19.06.2020 17:51
Детские сады снова заработают в Омске после режима самоизоляции
Сибирь 19.06.2020 16:39
Самое популярное
Главные районы по заражениям коронавирусом определили в Забайкалье
14025
Заявления убитой красноярской девочки дважды игнорировали в полиции
7766
«Газпром» демонтирует трубы для транзита через Украину
2724
Подсчитаны потери ТРЦ в Новосибирске из-за коронавируса
2591
Обсуждение (2)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин потребовал восстановить окружающую среду в Норильске
•
ЦБ опустил ключевую ставку до исторического минимума
•
Лукашенко заявил о срыве «Майдана» в Белоруссии
•
Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы
Как это работает
•
Секрет в латуни: как выбрать хороший смеситель
•
Элитные игроки в Dota 2 ставят на Энигму
•
Есть ли универсальный донор: что стоит знать о группе крови
•
Никаких правил: готовим русскую окрошку
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как настроить пульт Ростелекома
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
•
Стены и соседи: что создает помехи для Wi-Fi?
•
USB OTG в смартфоне: зачем нужно и как использовать?
•
Пропадает Wi-Fi на ноутбуке: как усилить радиосигнал?
•
Интерактивный помощник для дистанционных уроков появился в России
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Евросоюз в шестой раз продлил санкции против России
43
Путин написал статью о Второй мировой войне
36
Медведев рассказал от тройном ударе по российской экономике
32
Таксист расстрелял сотрудников ГИБДД в Москве
29
Президент России объяснил важность поправок в Конституцию
28