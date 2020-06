Гвинет Пэлтроу выпустила свечи с запахом оргазма

Оргазм, по мнению актрисы Гвинет Пэлтроу, пахнет грейпфрутом, черной смородиной, бергамотом и розой. Новый товар Пэлтроу представила во время программы «Вечернее шоу с Джимми Фаллоном».

Артистка показала продукт с надписью This smells like my orgasm («Это пахнет как мой оргазм») и указала, что он упакован в коробку с изображением фейерверков. Товар уже продается в интернет- магазине Пэлтроу и стоит 75 долларов.

«Эта смесь сделана из терпкого грейпфрута, спелых ягод черной смородины, смешанных с пороховым чаем и турецкой розы. Аромат сексуален, удивителен и дико вызывает привыкание», — говорится в описании товара в магазине.