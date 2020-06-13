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Найден самый простой способ выключить рекламу на YouTube

Источник:
TheNextWeb
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Фото: © Sibnet.ru

Пользователь популярного ресурса Reddit отыскал самый простой способ избавиться от рекламы на YouTube при просмотре роликов. Для этого не понадобятся сторонние программы или расширения браузера.

Чтобы выключить реклам, достаточно просто добавить точку в URL-адрес записи — после этого реклама не будет транслироваться. Данный способ работает при просмотре контента с помощью настольных браузеров.

Если вы не оформили подписку YouTube Premium, то при просмотре видео «youtube.com/feed/trending» будет транслироваться реклама, а если ссылка примет вид «youtube.com/feed/trending.» — нет.

Рекламный контент блокируется, так как рекламные поисковики не могут определить URL-адрес, если в него добавлена точка. Поскольку адрес не распознается, рекламный контент со стороннего сайта не подгружается. Однако способ не работает с рекламой, которая встроена в видео.

Пользователи обнаружили, что добавление точки к URL-адресу работает и на других ресурсах. Например, с помощью данного способа можно читать материалы, которые требуют наличия подписки.

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