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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Эксперт посоветовал способы экономии при эксплуатации авто

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сэкономить на автомобиле можно, покупая дешевые дворники и лампы, а также заезжая на «неприглядные» мойки, такие способы озвучил автомобильный эксперт Михаил Колодочкин.

«Дорогущие дворники на поверку решительно ничем не превосходят «обыкновенных» коллег»», — написал Колодочкин в статье для журнала «За рулем».

Он назвал стеклоочистители расходным материалом, который желательно менять почаще, поэтому «преимущество более дешевого изделия становится неоспоримым».

Автоэксперт посоветовал покупать «обычные», а не «улучшенные» лампы головной оптики, потому что последние прослужат гораздо меньше. «Если лампочка сулит "+ 50%" мощности, дальности или яркости, то приготовьтесь поменять ее не через 500 часов, а гораздо раньше», — отметил он.

Также сэкономить можно на стеклоомывающей жидкости, используя вместо готового продукта концентрат, и мойке автомобиля. По его словам, стоимость мытья автомобиля, зачастую, напрямую связана с расположением сервиса, а также с его видом, поэтому иногда можно заезжать в «неприглядные помещения».

«Есть и другой вариант: мойка самообслуживания. В большинстве случаев сэкономить действительно можно. Особенно если автомобиль крупный. Только придется поработать самому», — заключил Колодочкин.

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Топ комментариев

EvgenAEY

Относительно Сибири Москва.Кремль это запад. Так вот кто пытается расшатать ситуацию!

Archangel3339

ЦитатаЗапад может активизировать попытки внести раскол в российское общество перед голосованием по поправкам...

sany4494

Глядя что происходит в стране у них это очень хорошо получается и без помощи ЗАПАДА.

Иркут 69

Наверное это "запад" повысил нам всем пенсионный возраст, разворовал ПФР... обложил население поборами?...

ager

сами успешно это делают и без запада