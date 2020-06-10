Сибиряки увидели в небе лик Путина

Пользователи социальных сетей выложили фото и видео в паблике во «ВКонтакте» необычного природного явления — облака были похожи на человеческое лицо. Многие подписчики отметили, что облако очень похоже на президента РФ Владимир Путина.

Фотографию и видео необычного природного явления над микрорайоном «Матершкин двор» прислал один из подписчиков паблика «АСТ 54». Пользователи Сети моментально отреагировали на публикацию, с юмором предлагая причины, по которым «лицо» появилось в небе над Новосибирском.

«Закладчиков ищет», «смотрит, кто без маски ходит и сразу молнией наказывает», «я думала, у 2020 года заканчиваются ресурсы, чтобы нас удивлять», — прокомментировали пользователи. Некоторые предполагали, чье же лицо все-таки «проявилось» в небе.

«Я одна вижу Путина?», «Путин реально», «Путин, не смотри!», «Все идем голосовать», — писали пользователи Сети. Некоторые предположили, что это проделки пожирателей смерти из произведений о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, а возможно и главный антигерой книг Воланд-де-Морт.

«В летнее время кучево-дождевые облака часто приобретают самую причудливую форму. Люди видят и человеческое лицо в них, и конскую морду. Это обычное формы развития кучево-дождевой формы, которые зависят от местных условий. А дальше человеческое воображение дорисовывает образы», — прокомментировал Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.