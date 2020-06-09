Пользователь нашел «цифровой клад»

Пользователь популярного ресурса Reddit случайно получил доступ к биткоинам, обнаружив старый ноутбук, который десять лет пролежал на хранении.

Мужчина рассказал, что отдавал ноутбук своему брату, а после его смерти долгое время искал устройство, считая его утерянным. Однако после очередных поисков он обнаружил старый Dell, хранящий монеты.

Всего на ноутбуке оказалось 533 биткоина, по текущему курсу они стоят более 5 миллионов долларов. При этом цифровая валюта была куплена в 2010 года, когда она стоила менее 8 центов. По предварительным подсчетам, стоимость «клада» выросла в 120 тысяч раз.

При этом пока неясно, сможет ли пользователь обналичить найденные биткоины. Для их продажи требуется наличие неповрежденного файла приватного кошелька.