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Фильм дня: «Коко до Шанель»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм-биография «Коко до Шанель» ярко описывает жизнь дизайнера до того, как она стала знаменитой. Картина — кладезь ярких цитат и философских умозаключений о моде, стиле и женщинах.

Франция/Бельгия, 2009 год, режиссер Анн Фонтен, 16+
В главной роли: Одри Тоту

Сюжет «до Шанель» построен на первых шагах начинающего дизайнера к успеху и славе. Габриэль Шанель работает в провинциальном баре швеей для певичек. Там же она получает свое прозвище Коко после исполнения в баре песни со своей сестрой.

Путь к высотам начинается со связи с бароном Бальзаном, она становится вхожей во французский свет, где развивается ее дар к созданию всё более и более популярных шляп. Когда Коко влюбляется в английского бизнесмена Артура Кэпла, перед ней открываются новые возможности, но жизнь становится сложнее.

Цитаты из фильма:

«Если женщина меняет прическу, значит скоро изменит жизнь»

«Моя мама вышла замуж по любви и всю жизнь проплакала»

«Мода выходит из моды, а стиль никогда»

Фильм был благодушно принят кинокритиками, а картина получила заслуженный «Оскар» в номинации «Лучший дизайн костюмов». Рейтинг фильма IMDb: 6.70. 

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