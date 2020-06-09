Рогозина расстроили насмешки США после запуска Crew Dragon

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетовал, что после успешного запуска космического корабля Илона Маска Crew Dragon слышал в свой адрес лишь насмешки, хотя «уместно было бы поблагодарить».

«Когда же нашим партнерам все-таки удалось провести успешное испытание, ничего, кроме шуток и насмешек в наш адрес, мы не услышали, хотя уместно было бы поблагодарить наш "Союз", его советских разработчиков и российских инженеров, которые в последние годы продолжали модернизировать этот самый надежный в мире пилотируемый корабль», —написал глава Роскосмоса в колонке для Forbes.

Россия не получила «никаких слов благодарности или профессионального благородного отклика со стороны американцев», пожаловался Рогозин. А российская помощь по доставке американских астронавтов к Международной космической станции была бесценной, добавил он.

С 2011 года и до запуска корабля Crew Dragon до МКС можно было долететь только на «Союзах». «Так же, как картины Леонардо да Винчи, Микеланджело, Тициана не имеют цены, поскольку уникальны и являются достоянием человечества, так и предоставленный "Роскосмосом" американцам шанс сохранить полетную возможность для доставки астронавтов на космическую станцию бесценен», — указал он.

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Рогозин считает, что достижения Маска нисколько не снижают престиж российской космонавтки. «"Союз" — это наш космический "Калашников", востребованность которого бесспорна даже на фоне появления гигантского арсенала новых образцов стрелкового оружия, более гламурных, но далеко не столь надежных, как творения великих отечественных конструкторов», — написал он.

В мае США впервые запустили в космос разработанный компанией SpaceX по заказу NASA первый частный пилотируемый корабль Crew Dragon на ракете-носителе Falcon 9. Таким образом, США Штаты впервые за девять лет отправили людей в космос.

После введения санкций против российской космической отрасли Рогозин предложил США отправлять астронавтов на МКС при помощи батута. 31 мая основатель SpaceX Илон Маск припомнил Рогозину эти слова. «Батут работает», — заявил он и рассмеялся.