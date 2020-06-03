Эксперты нашли в кораблях Маска «заимствование у русских»

Илон Маск и его компания SpaceX переняли концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос «у русских», считают эксперты немецкой газеты Der Tagesspiegel.

В новой «постшаттловской» концепции США по сравнению с прошлой многое изменилось: начиная от материалов и заканчивая экономической моделью и модой, приводит РИА Новости выдержки из материала газеты.

«Раньше космические челноки могли (и должны были) перевозить как тонны материалов, так и более 20 членов экипажа», — отмечают эксперты, указывая, что «русские же с самого начала делали ставку на раздельные старты космических "грузовиков" и пилотируемых кораблей».

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Раздельная доставка людей и грузов в космос, как считает Маск, целесообразна и по другим причинам. Так, SpaceX в среднесрочной перспективе хочет возить в космос не только грузы и астронавтов, но и туристов. «Впрочем, и здесь первопроходцами стали именно русские, которые "прокатили" до МКС туриста Денниса Тито еще в 2001 году», — заключает издание.

В воскресенье, 31 мая пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами НАСА Дугласом Херли и Робертом Бенкеном причалил к МКС. Это первый за девять лет американский пилотируемый космический полет.