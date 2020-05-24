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#Космос #Мистика #Хобби и досуг

Илон Маск признался в симпатии к русскому языку

Источник:
ТАСС
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Фото: © Sibnet.ru

Американский бизнесмен, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск считает приятным для слуха звучание русской речи. Он сообщил, каким будет его следующее «русское послание» в соцсетях.

На реплику пользователя Twitter на русском Маск ответил: «Мне очень нравится звучание русского языка». На комментарий о том, что ему еще предстоит услышать сленг на русском, бизнесмен написал: «Когда рак на горе свистнет».

Маск и ранее неоднократно писал в Twitter на русском. К примеру, в апреле 2019 года ему был задан вопрос о том, верно ли, что он ведет работу по освоению космоса, так как добивается прибытия на Землю представителей внеземных цивилизаций. «Где инопланетяне?» — ответил на это Маск.

На реплику другого пользователя о том, что инопланетяне живут под поверхностью Марса, он написал: «Вот где собака зарыта». Употребил Маск в одной из дискуссий и следующую фразу: «Говорят, что кур доят».

В марте 2019 года он на поздравления с успешной стыковкой корабля Crew Dragon с Международной космической станцией ответил: «Спасибо за добрые слова!»

По данным ТАСС, состояние Маска превышает 40,3 миллиарда долларов. Он занимает 22-е место в списке самых богатых людей мира. Маск возглавляет компании SpaceX и Tesla. Его основные инвестиции связаны с альтернативной электроэнергетикой и коммерческими космическими услугами.


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