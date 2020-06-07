Мост обрушился в Красноярском крае из-за проливных дождей

Мост на автотрассе «Саяны» в Курагинском районе Красноярского края через реку Сейба обрушился проливных дождей. Движение на участке трассы, на месте дежурят сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба ГУ МВД Красноярского края.

«Движение по данному участку автодороги закрыто, выставлена необходимая дорожно-знаковая информация. На месте происшествия организовано дежурство сотрудников ГИБДД и дорожной организации», — говорится в сообщении.

Транспортное сообщение с краевым центром осуществляется по автодороге Р-257 или железнодорожным сообщением, уточнили в ГУ МВД.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю

«Госавтоинспекция обращает внимание участников дорожного движения на необходимость учитывать сложившуюся ситуацию и не планировать маршрут движения по пострадавшему участку автодороги», — сказано в сообщении.