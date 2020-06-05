Фильм дня: «Далласский клуб покупателей»

Фильм «Далласский клуб покупателей» показывает зрителю жизнь человека, инфицированного ВИЧ в 80-е годы в Америке. За основу сюжета взята реальная история техасского электрика Рона Вудруфа.

США, 2013 год, режиссер Жан-Марк Валле, 18+

В главной роли: Мэттью МакКонахи

5 июня 1981 года американский Центр контроля над заболеваниями зарегистрировал новую болезнь — СПИД.

События в фильме разворачиваются в 80-е годы в штате Техас. Электрик и родео-ковбой Рон Вудруф наслаждается размеренной жизнью и любимой работой. В 1985 году после несчастного случая на работе он попадает в больницу, где ему ставят диагноз СПИД.

Врачи отводят ему всего 30 дней жизни, но он не мирится с приговором, а продолжает жить, принимая нетрадиционные лекарства, а затем налаживает подпольный бизнес по их продаже другим больным.

Образ Вудруфа несколько отличается от реальности, он изображен более грубым, чем был на самом деле. Кроме того, в реальной жизни у него были жена, дочь и сестра, о которых в фильме не упоминается.

Своенравность и жесткость фильму придают главные герои в исполнении Мэттью МакКонахи и Джареда Лето. Оба актера получили «Оскары» — первый за главную мужскую роль, второй — за мужскую роль второго плана.



Лето не выходил из образа своего героя на протяжении всех съемок. Однажды он даже пошел загримированным в магазин, чем вызвал неоднозначную реакцию местных жителей.