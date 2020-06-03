Марс оказался обладателем древних колец

Вокруг Марса в древности существовало облако из пыли и газа, выяснили американские ученые. Марсианские кольца напоминали образования вокруг Сатурна.

Сатурн, Уран, Нептун и Юпитер в Солнечной системе имеют кольцевые системы. Марс обладает двумя спутниками неправильной формы. Однако их орбиты натолкнули исследователей на интересные выводы.

Дело в том, что орбита Деймоса наклонена на два градуса, он постепенно отдаляется от Красной планеты, в то время как Фобос приближается к Марсу. При этом орбиты спутников находятся почти в той же плоскости, что и экватор Марса — это доказывает их одновременное появление.

Необычный наклон Деймоса доказывает, что в прошлом у Марса присутствовало массивное кольцо, утверждают планетологи из Института SETI и Университета Пердью. Скорее всего, Фобос возник именно из него.

В будущем гравитационное воздействие приведет к тому, что Фобос вновь будет разорван на части, из продуктов разрушения вокруг Марса образуется новое пылевое кольцо. По оценкам ученых, это произойдет через несколько десятков миллионов лет.