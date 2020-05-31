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Натуральные блондинки полностью исчезнут

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/engin_akyurt / Pixabay License

Число натуральных блондинок на планете становится меньше с каждым годом, и к 2202 году исчезнет последняя из них, считают ученые.

Цвет волос определяется генетически, и ген, благодаря которому рождаются натуральные блондины, должен быть не только у родителей, но и у нескольких поколений их предков, поясняют авторы исследования из Германии. А такая преемственность в наши дни встречается все реже и реже. В случаях, когда в паре есть темноволосый, дети, скорее всего, унаследуют его признак, так как он доминирующий.

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По этой причине, их мнению, к 2202 году люди со светлыми волосами исчезнут с нашей планеты полностью. Причем последняя натуральная блондинка должна родиться в Финляндии — именно там сейчас доля светловолосых и светлоглазых людей самая большое в мире.

К счастью, с таким прогнозом согласны далеко не все исследователи. Профессор дерматологии из университета Эдинбурга в Шотландии Джонатан Рис полагает, что натуральные светловолосые люди вряд ли полностью исчезнут с нашей планеты.

«Гены могут исчезнуть лишь по случайности или в том случае, если имеются известные недостатки, связанные с наличием этого гена», — уверен Рис. Ученый считает, что в данном случае речь идет именно о каком-то недостатке. «Число блондинок и блондинов может сильно сократиться, но бесследно они не исчезнут», — убежден шотландский ученый.

Пока что большинство мужчин считают наиболее сексуальными именно блондинок. Наука объясняет это тем, что у блондинок выше содержание женского полового гормона эстрогена, а это сказывается на характере и поведении — светловолосые девушки более податливые и мягкие, что неизменно притягивают сильный пол.

31 мая, начиная с 2006 года, празднуется Всемирный день блондинок. Цель праздника — доказать социальную и профессиональную состоятельность, а также высокий уровень интеллекта женщин со светлыми волосами.

Существует несколько версий появления этого праздника. Согласно одной из них, его учредили американские блондинки-адвокаты, которые устали от того, что коллеги-мужчины не воспринимают их как равных, намекая на низкий уровень интеллекта. По другой версии, праздник возник после выхода в прокат американской комедии «Блондинка в законе».

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