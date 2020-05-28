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Авто Ford научились убивать коронавирус

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Ford

Компания Ford придумала способ для дезинфекции автомобилей, при котором уничтожается коронавирус, сообщается на сайте производителя.

Система климат-контроля повышает температуру в салоне 56 градусов Цельсия на 15 минут. По словам специалистов Ford и университета Огайо, такой метод убивает больше 99% вирусов в салоне.

Решение в первую очередь реализуют на полицейских машинах. Для этого на автомобиль не нужно ничего устанавливать — функция будет добавлена через обновление ПО автомобиля. В моделях постарше дезинфекцию можно будет включить, используя специальное устройство, подключенное к порту диагностики автомобиля, в более новых авто — с помощью специальной комбинации клавиш круиз-контроля.

«Никто не хочет, чтобы эта функция включилась случайно, поэтому ее активация достаточно сложный процесс — чтобы вы следили за тем, что происходит», — объяснил глава отдела пассажирских автомобилей и SUV компании Билл Габинг.

Чтобы полицейский случайно не сел в машину и не сварился, фары автомобиля будут мигать все время, пока происходит процедура дезинфекции, а двери будут заблокированы. Затем машина будет какое-то время остывать, и только потом ее можно будет использовать.

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лачинов

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Что это такое "теледоктор Мясников" и какое он лично имеет отношение к вирусологии, эпидемиологии и инфекционным...

senik

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fantomuus

Смени пластинку уже, надоел со своим "Денег нет"Скучный тролль

karavoron

"Что ж такое, были же люди как люди, и вдруг все сразу стали кретины. Парадокс."Известный таксист.