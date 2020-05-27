Реку Хероту переименовали в Сочи

Городское собрание Сочи переименовало популярную у туристов реку Хероту в Адлерском районе из-за неблагозвучности названия. Теперь она будет называться Хорота.

Рядом с дорожным указателем «Река Херота» любили фотографироваться гости курорта. Однако реку было решено переименовать из-за неоднократных обращений местных жителей и краеведов, передает РИА Новости.

Депутаты отправили письмо в Российский государственный военно-исторический архив, который нашел старое название реки — Хорота, оно упоминалось в официальных документах начала 17 века.

В частности, на картах генеральных штабов времен Кавказской войны, которые составлялись коллегиально и перепроверялись ответственными военными чиновниками, четко читается название реки «Хорота».

Вопрос о названии реки оброс множеством мифом. Например, некоторые краеведы утверждали, что географический термин «Херота» якобы появился из-за располагавшейся здесь в годы Кавказской войны роты солдат, которая «прославилась» своими провалами.