Первый трейлер «Майора Грома: Чумного Доктора» покажут в прямом эфире

Премьера первого трейлера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» пройдет в прямом эфире 27 мая, сообщается на официальном сайте проекта.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble. В центре сюжета майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей.

Однажды появляется человек в маске Чумного Доктора и заявляет, что его город болен чумой беззакония, он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.

Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв.

Первый трейлер создатели проекта покажут в прямом эфире наофициальном сайте фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» 27 мая в 17.00 по московскому времени.

Дата выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» пока не сообщается.