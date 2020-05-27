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Первый трейлер «Майора Грома: Чумного Доктора» покажут в прямом эфире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Премьера первого трейлера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» пройдет в прямом эфире 27 мая, сообщается на официальном сайте проекта.

«Майор Гром: Чумной Доктор» — экранизации одноименного комикса издательства Bubble. В центре сюжета майор полиции Игорь Гром известен всему Санкт-Петербургу своим пробивным характером и непримиримой позицией по отношению к преступникам всех мастей.

Однажды появляется человек в маске Чумного Доктора и заявляет, что его город болен чумой беззакония, он принимается за «лечение», убивая людей, которые в своё время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе.


Главные роли в фильме исполнили Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарёв.

Первый трейлер создатели проекта покажут в прямом эфире наофициальном сайте фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» 27 мая в 17.00 по московскому времени.

Дата выхода фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» пока не сообщается.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вообще без разницы на его здоровье... Совершенно фиолетово 👎

Archangel3339

Гапром, Роснефть, Лукойл и т.д. "мечты сбываются...", но только для самих сырьевых пиявок.

Gargas

Всё для народа, чтобы цены на заправках не упали, а то начнут понимаешь дешево заправляться ,ездить куда...

paramedic

Да он прям гений!Надо бы лодкой наградить этого депутата.

xarakire

Правительство до 1 октября запретило ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, а также некоторых...