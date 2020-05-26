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Брат Михаэля Шумахера купил «Ниву»

Источник:
Sibnet.ru
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Младший брат семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера Ральф приобрел российский внедорожник Lada 4x4 Taiga, на котором будет доставлять белое вино — о приобретении он рассказал в Instagram.

Ральф Шумахер выступал в «Формуле-1» и DTM. Завершив спортивную карьеру в 2012 году, он открыл ресторан в немецком городе Бергхайм, а также обзавелся собственным производством вина в Словении.

Шумахер купил трехдверный внедорожник Lada 4x4 Taiga за 12,6 тысячи евро (980 тысяч рублей). На нем он развозит вина из линейки Schumacher Selection.

В Германии цены на Lada 4x4 начинаются от 11,9 тысячи евро (937 тысяч рублей). Как и вариант для российского рынка, внедорожник комплектуется 1,7-литровым бензиновым мотором мощностью 83 лошадиные силы.

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