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Медикам разрешат купить авто по льготе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Программы льготного автокредитования будут доступны для медицинских работников и семей с одним ребенком, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

Действие программы «Льготное автокредитование» будет распространено на семьи, имеющие одного и более несовершеннолетних детей, на граждан, являющихся работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения, цитирует ТАСС пресс-службу Минпромторга.

Также на льготное автокредитование смогут рассчитывать граждане «продавшие свое автотранспортное средство возрастом свыше шести лет автомобильному дилеру в счет уплаты части первоначального взноса (Trade-In) на электромобили».

Финансирование программ льготного автокредитования, среди которых «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», в 2020 году составит 12 миллиардов рублей. Программы дают скидку в 10% (25% на Дальнем Востоке). 

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