Эксперт рассказал о шансах на уничтожение истории просмотров

Историю просмотров можно удалить в браузере, но очистить свой цифровой след гораздо сложнее, сообщил заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ имени Тимур Садыков.

Очистка истории просмотров в бразуере занимает несколько минут. Достаточно выбрать пункт «очистить историю» и период, за который ее нужно удалить. Но это только первый шаг в сторону цифровой безопасности.

История просмотров сайтов в интернете представляет собой лишь малую долю уникального цифрового следа, который генерирует каждый пользователь интернета.

«Цифровой след включает также IP-адреса, с которых осуществляется доступ в сеть, технические параметры оборудования и программного обеспечения (например, операционной системы и браузера), которые для этого используются, историю поисковых запросов на различных сайтах, авторизацию в почтовых системах и социальных сетях и многое другое», — цитирует «Прайм» Садыкова.

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По его словам, избавиться от сформированного за годы цифрового следа, постоянно обновляемого и анализируемого огромным количеством программных продуктов, невероятно сложно.

Цифровой след большей частью не хранится на устройстве пользователя, поэтому удалить его обычный человек не может в принципе. Это задача уровня международных корпораций, занимающихся агрегацией больших данных о пользователях интернета.