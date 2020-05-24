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Эксперт назвал прошедшие через пик COVID-19 регионы России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Москва и Подмосковье стали единственными регионами России, прошедшими через пик заболеваемости коронавирусом, в остальных регионах он наступит в течение ближайших одной-двух недель, сообщил эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

«Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой, были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях. Вырос процент бессимптомных носителей вируса», — сказал Тавадян в интервью РИАНовости.

В результате в столичном регионе, по его словам, пик наступил раньше (он прогнозировался на последней неделе мая), а затем начался спад. «Рост числа тестируемых и последующая изоляция носителей вируса привели к снижению темпа распространения заболеваемости», — пояснил Эксперт.

Он отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. Высока вероятность, что снижение показателя заболеваемости продлится до конца лета.

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«Я думаю, что не следует ожидать, что вирус исчезнет. Возможно его ослабление. Он становится обыденностью для нас», — сказал Тавадян.

Ученый отметил, что эффективность карантина особенно высока, если 90% людей соблюдают его. Модели показывают, что при 80% эффективность ощутима, а если его соблюдают всего 70% и ниже, карантин неэффективен. Изоляция позволила притормозить число заражений, подготовить больницы и тесты для проведения обследования.

«Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению COVID-19», — сказал ученый.

Тема: Распространение коронавируса
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