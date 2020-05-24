Герой «Холостяка» сделает свой окончательный выбор

Финал шоу «Холостяк» с доктором Антоном Криворотовым выйдет в воскресенье, 24 мая, холостяк выберет победительницу проекта и подарит ей обручальное кольцо.

До финала «Холостяка» дошли две девушки: 20-летняя модель Лиза Адаменко и 26-летняя кубинка Барбара Пино. Девушки — полные противоположности друг другу: Адаменко эмоциональная и дерзкая, а Пино спокойная и рассудительная.

С начала проекта Барбара Пино была фавориткой Криворотова. Она получила розу первого впечатления, на общих свидания всегда была в центре внимания холостяка, когда решила уйти с проекта, герой бросился в вдогонку и устроил ей незабываемое свидание.

Отношения с Лизой Адаменко наоборот строились больше на конфликтах и спорах. Во- первых, они были знакомы до проекта. В первый день встречи он не планировал брать ее в проект, но дал ей розу, как шанс изменить себя. Во-вторых, Лиза Адаменко первая из девушек призналась холостяку в любви, но герои даже ни разу не поцеловались за время шоу.

По словам Антона Криворотова, он до сих пор не определился с выбором, и будет делать так, как подскажет ему сердце. В анонсе финала герой говорит, что уверен, что не ошибся с выбором.

Финальная серия шоу «Холостяк» выйдет в воскресенье, 24 мая на канале ТНТ в 20.30.