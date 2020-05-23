Удачный выстрел лазерной пушки попал на видео

Военно-морские силы США испытали новейшее лазерное вооружение, видео выстрела из лазерной пушки опубликовано Пентагоном.

Опытная установка LWSD Mark 2 MOD 0, установленная на десантном корабле USS Portland, одним выстрелом уничтожила беспилотный аппарат. Отмечается, что выстрел из такой пушки стоит один условный доллар, поэтому это очень экономичное оружие.

Лазерная установка была собрана на основе твердотельного лазера компании Northrop Grumman. В будущем такие пушки получат все американские боевые корабли, они призваны минимизировать стоимость выстрела по небольшим целям.



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«Проводя в море передовые испытания против беспилотных летательных аппаратов и малых судов, мы получим ценную информацию о возможностях демонстратора системы твердотельного лазерного оружия против потенциальных угроз», пояснил командир USS Portland Керри Сандерс.

По словам офицера, демонстратор системы вооружений на твердотельном лазере прокладывает путь для будущих систем вооружения, которые «изменят войну на море».