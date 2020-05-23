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Последний звонок для школьников пройдет онлайн

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Всероссийская акция «Последний звонок» в этом году из-за пандемии коронавируса пройдет онлайн, сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

Акцию решено провести, чтобы поддержать одиннадцатиклассников, которые не смогут в этом году пойти на традиционный выпускной, отмечается в сообщении. Последний звонок пройдет в соцсети «ВКонтакте».

«Трансляция начнется 25 мая в 10 утра по московскому времени на официальной страничке Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте»,— сообщается на сайте ведомства.

Ранее в этом году отменили ОГЭ, а сдача ЕГЭ обязательна только поступающим в вузы, остальным школьникам для получения аттестата о среднем образовании хватит годовых оценок. Также отменены экзамены для девятых классов.

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