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Российские «убийцы подлодок» пересекли Тихий океан

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Wikimedia

Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана», — говорится в сообщении ведомства.

Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 9 тысяч километров. Полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей, летчики отработали навыки полета над водной поверхностью.

Отмечается, что учебный полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-142МЗ предназначен для обнаружения и уничтожения атомных подводных лодок в районах патрулирования.

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Топ комментариев

Иркут 69

Вот клоун неугомонный.... 😀Не берут его годы.

лачинов

Угомонился бы уже. Борец пламенный. Двадцать лет горлопанит за наш счет, а толку с него ...Вот и опять...

Uynachalnica

Сначала пусть себя забальзамирует и продаст! Потом о других мумиях. Я не из ярых! Просто следует уважать...

velam

Просто люди забыли что есть закон и интернет уже давно не является чем-то безобидным и ненаказуемым.

Иркут 69

Да тут хитрее задумка. На работу пускай ходют, а после работы сразу домой по норам... 😀Всё мол, для блага...