Российские «убийцы подлодок» пересекли Тихий океан

Дальние противолодочные самолеты Ту-142МЗ Тихоокеанского флота пролетели 9 тысяч километров над Тихим океаном, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Сегодня два дальних противолодочных самолета Ту-142МЗ морской авиации Тихоокеанского флота выполнили плановый полет над нейтральными водами Тихого океана», — говорится в сообщении ведомства.

Продолжительность полёта составила около 12 часов. За это время самолеты преодолели маршрут протяженностью 9 тысяч километров. Полет проводился в рамках программы боевой подготовки экипажей, летчики отработали навыки полета над водной поверхностью.

Отмечается, что учебный полет прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Ту-142МЗ предназначен для обнаружения и уничтожения атомных подводных лодок в районах патрулирования.