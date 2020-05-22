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Hyundai выпустит несколько новинок в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Hyundai

Южнокорейская компания Hyundai не собирается менять планы по выпуску новых моделей на российский рынок, это будут флагманский внедорожник Palisade и авто под брендом Genesis, сообщил управляющий директор компании Алексей Калицев.

«Мы осенью планируем запустить Palisade, наш флагманский внедорожник, и новое поколение Elantra. Если говорить про бренд Genesis, в этом году, в сентябре, мы запускаем первый внедорожник-бренд GV80 и новое поколение автомобиля G80», — цитирует Калицева издание «Финмаркет».

Elantra — уже седьмое поколение самого массового седана Hyundai. Модель перебралась на новую платформу, увеличилась в размерах, получила новый кузов в стиле четырехдверного купе с покатой крышей. Бензиновая версия оснащается 150-сильным двухлитровым мотором в тандеме с вариатором.

Крупный Palisade пришел на смену модели Grand Santa Fe. Авто может вместить семь или восемь пассажиров на трех рядах. Кроссовер получил бензиновый мотор V6 объемом 3,8 литра мощностью 295 лошадиных сил и дизельный 2.2 на 150 лошадиных сил. Они работают с восьмиступенчатым «автоматом».

Genesis GV80 — первый кроссовер премиум-бренда, это одноклассник автомобилей BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. Кузов выполнен из стали, но двери, капот и крышка багажника алюминиевые. Седан G80 создан в том же стиле, что и кроссовер.

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Иркут 69

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Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.

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