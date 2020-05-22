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Чернокожий русский князь появился в сериале про Екатерину II

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователей Сети в России возмутил актерский состав сериала «Великая», рассказывающей о жизни Екатерины II, где князя Ростова сыграл темнокожий актер Абрахам Попула. Это вызывало недовольство зрителей, о котором они рассказали в Twitter.

Пользователи Сети назвали актера «князем Ростовым из Ростова-на Конго», некоторые критики посетовали на «киношную гипертрофированную толерантность американцев», пишетLenta.ru.

По мнению пользователей, отбор чернокожих актеров на роль придворных императрицы в сериал, повествующий о России 18 века, им абсолютно непонятен.

«Князь Ростов — это вполне реальный персонаж, и он был белый. Чем выиграет белый реально существовавший персонаж, если в художественном замысле он станет черным? Я реально не понимаю, это будет абсурд», — написал один из зрителей.

Сериал «Великая» рассказывает о дочери немецкого князя Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Она становится женой императора российского Петра III, но скоро разочаровывается в муже как в человеке, и как в правителе.

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Топ комментариев

pilot995

Предлагаю после биологической смерти Путина, все его награждения обнулить.

Иркут 69

Почему после? Они даже сегодня практической ценности не представляют. Это как юбилейная цацка на фоне...

Иркут 69

О какой грусти вы тут талдычите, дамочка? Абсолютно вас не понять.

Alhazred

Все это влажные мечты Пиндостана)))

Удавиков

Пиарятся на пустом месте, лишь бы фамилия мелькала в новостях прессы.