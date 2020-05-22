Чернокожий русский князь появился в сериале про Екатерину II

Пользователей Сети в России возмутил актерский состав сериала «Великая», рассказывающей о жизни Екатерины II, где князя Ростова сыграл темнокожий актер Абрахам Попула. Это вызывало недовольство зрителей, о котором они рассказали в Twitter.

Пользователи Сети назвали актера «князем Ростовым из Ростова-на Конго», некоторые критики посетовали на «киношную гипертрофированную толерантность американцев», пишетLenta.ru.

Князь Ростов из нового американского сериала про Екатерину Великую (The Great): pic.twitter.com/ZXFSnDmG2U — u оuccu (@Fake_MIDRF) May 19, 2020

По мнению пользователей, отбор чернокожих актеров на роль придворных императрицы в сериал, повествующий о России 18 века, им абсолютно непонятен.

«Князь Ростов — это вполне реальный персонаж, и он был белый. Чем выиграет белый реально существовавший персонаж, если в художественном замысле он станет черным? Я реально не понимаю, это будет абсурд», — написал один из зрителей.

Сериал «Великая» рассказывает о дочери немецкого князя Софии Августе Фредерике Ангальт-Цербстской. Она становится женой императора российского Петра III, но скоро разочаровывается в муже как в человеке, и как в правителе.