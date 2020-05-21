Опубликован рейтинг богатейших российских наследников

Самым богатым российским наследником по версии Forbes стал единственный сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, он сможет рассчитывать на получение 18 миллиардов долларов.

Эксперты для создания рейтинга берут состояние российских миллиардеров и делят его на всех официальных детей. В списке 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях — 51.

На втором месте рейтинга расположились дочь и сын совладельца «Новатэка» Леонида Михельсона, они получат по 10 миллиардов долларов на каждого, на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова, которому достанется девять миллиардов долларов.

У одного из богатейших россиян миллиардера Михаила Фридмана пятеро детей, поэтому его наследники смогут рассчитывать «всего» на 2,8 миллиарда долларов, они занимают общее 16-е место в списке

По оценкам Forbes, в России сейчас насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 439 миллиардов долларов. Наследники российских богачей, которых насчитывается 281, в среднем претендуют на получение 1,56 миллиарда долларов.