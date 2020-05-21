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Агрессивные пациенты в Бурятии напали на медсестер в обсерваторе

Источник:
Sibnet.ru
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Агрессивные пациенты напали на медсестер в поселке Сотниково в Бурятии в понедельник. Об этом сообщил депутат Госдумы от республики Николай Будуев на своей странице в Facebook.

«Какой-то дикий случай в Сотниково, где напали на медсестер. Готовим запрос, нужно защищать врачей», написал депутат.

Фото: © скриншот со страницы Николая Будуева в Facebook

После инцидента в обсерваторе усилили охрану, установили тревожные кнопки для того, чтобы группы быстрого реагирования будут по вызову медперсонала прибывать в медицинское учреждение, сообщил представитель регионального оперштаба.

«Информация оперативно передана в органы внутренних дел. После завершения изоляции для всех участников инцидента будет определена мера ответственности в рамках законодательства», — цитирует РБК представителя оперштаба.

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