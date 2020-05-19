Хью Джекман назвал условия для возвращения к роли Росомахи

Фото: © кадр из фильма «Логан»
Актер Хью Джекман, снявшийся в роли Росомахи в серии фильмов
про людей Икс, обозначил условия, при которых он может вновь появиться на
экране в любимом для зрителей образе.
Джекман готов сняться в роли Росомахи лишь в коротких сценах
для будущих фильмов Marvel, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на
источник. Ранее актер категорически отказался сниматься в роли мутанта Логана.
Хью Джекман на протяжении долгих лет сотрудничал со
вселенной «Люди Икс». Он снялся почти в десятке фильмов про людей-мутантов. Его последней крупной работой стал фильм «Логан»,
который он сам продюсировал. После этого он отказался сниматься в образе
Росомахи.