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Хью Джекман назвал условия для возвращения к роли Росомахи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Логан»

Актер Хью Джекман, снявшийся в роли Росомахи в серии фильмов про людей Икс, обозначил условия, при которых он может вновь появиться на экране в любимом для зрителей образе.

Джекман готов сняться в роли Росомахи лишь в коротких сценах для будущих фильмов Marvel, сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источник. Ранее актер категорически отказался сниматься в роли мутанта Логана.

Хью Джекман на протяжении долгих лет сотрудничал со вселенной «Люди Икс». Он снялся почти в десятке фильмов про людей-мутантов. Его последней крупной работой стал фильм «Логан», который он сам продюсировал. После этого он отказался сниматься в образе Росомахи.


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