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Курс доллара внезапно упал

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Рубль неожиданно вырос к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, доллар подешевел сразу на 68 копеек — до 72,9 рубля.

Вслед за долларом подешевело евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля. Валюты реагируют на рост стоимости июльских фьючерсов на нефть марки Brent — она поднялась на 4,28% до 33,89 доллара за баррель.

Мировые нефтяные котировки в понедельник побили месячные рекорды на фоне ожидания ослаблений карантинных мер большинством государств мира, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Марка Brent дорожает на торгах несколько дней подряд. При этом последний раз цена нефти преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля.

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