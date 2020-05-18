Курс доллара внезапно упал

Рубль неожиданно вырос к основным иностранным валютам на фоне дорожающей нефти марки Brent, следует из данных Московской биржи. Так, доллар подешевел сразу на 68 копеек — до 72,9 рубля.

Вслед за долларом подешевело евро — на 72 копейки, до 78,9 рубля. Валюты реагируют на рост стоимости июльских фьючерсов на нефть марки Brent — она поднялась на 4,28% до 33,89 доллара за баррель.

Мировые нефтяные котировки в понедельник побили месячные рекорды на фоне ожидания ослаблений карантинных мер большинством государств мира, введенных в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Марка Brent дорожает на торгах несколько дней подряд. При этом последний раз цена нефти преодолевала отметку в 33 доллара 13 апреля.