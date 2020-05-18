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Выбрана лучшая песня за всю историю Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: AVRO / CC BY-SA 3.0 nl

Песня «Waterloo» группы ABBA, победившая на музыкальном конкурсе Евровидение в 1974 году, признана самой лучшей за всю историю шоу.

Лучшую песню Евровидения выбирали телезрители в ходе опроса, сообщила вещательная корпорация «Би-би-си». Сразу после победы в конкурсе песня «Waterloo» возглавила британские и мировые чарты, а группе ABBA принесла всемирную известность.

В 2020 году организаторы Евровидения отказались от традиционного конкурсного формата из-за коронавируса и провели онлайн-концерт, куда включили выступления всех стран-участниц. В 2021 году конкурс готов принять всех заявленных в этом году участников, но с другими музыкальными произведениями.

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