Выбрана лучшая песня за всю историю Евровидения

Песня «Waterloo» группы ABBA, победившая на музыкальном конкурсе Евровидение в 1974 году, признана самой лучшей за всю историю шоу.

Лучшую песню Евровидения выбирали телезрители в ходе опроса, сообщила вещательная корпорация «Би-би-си». Сразу после победы в конкурсе песня «Waterloo» возглавила британские и мировые чарты, а группе ABBA принесла всемирную известность.

В 2020 году организаторы Евровидения отказались от традиционного конкурсного формата из-за коронавируса и провели онлайн-концерт, куда включили выступления всех стран-участниц. В 2021 году конкурс готов принять всех заявленных в этом году участников, но с другими музыкальными произведениями.