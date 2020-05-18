Определились финалистки шоу «Холостяк» с доктором Криворотовым

Модель Лиза Адаменко и кубинка Барбара Пино попали в финал седьмого сезона шоу «Холостяк», где главный герой — стоматолог Антон Криворотов.

В предфинальном выпуске оставались три девушки, кроме Адаменко и Пино за сердце холостяка боролась модель Анастасия Ковалева. Участницы познакомились с родителями главного героя, после чего Антон Криворотов сделал свой выбор.

По словам Криворотова, он оставил в финале тех девушек, в чьих чувствах меньше всего сомневался. Ни родители, ни сам герой не увидели искренности от Ковалевой. При этом Барбара Пино и Лиза Адаменко ранее признались главному герою, что влюблены в него.

Финальную серию «Холостяка» покажут 24 мая на канале ТНТ.