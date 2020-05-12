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Госдума одобрила расширение страхования вкладов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного размера страхового возмещения по банковским вкладам физических лиц в ряде отдельных случаев до 10 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Банка России.

«После принятия законопроекта вкладчики смогут рассчитывать на повышенное страховое возмещение, если на их счетах оказались средства от продажи жилья, получения наследства, социальных выплат или субсидий, страховые выплаты по возмещению ущерба жизни, здоровью и имуществу, выплаты по исполнению решений суда», — говорится в сообщении.

В этом случае граждане могут рассчитывать на возмещение до 10 миллионов рублей, но только если у банка была отозвана лицензия или введен мораторий на выплаты по вкладам в течение трех месяцев с момента поступления денежных средств на счет. Данный размер выплат также распространят на счета и депозиты для капитального ремонта многоквартирных домов.

Кроме этого, претендовать на получение повышенных страховых возмещений в размере до 1,4 миллиона рублей смогут некоммерческие организации. В список вошли садоводческие товарищества, товарищества собственников жилья, гаражные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы, благотворительные фонды, казачьи общества, религиозные организации.

Сейчас страховое возмещение в размере 10 миллионов рублей действует только для средств на счетах эскроу, открытых для приобретения и продажи недвижимости и для расчетов по договорам участия в долевом строительстве.

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