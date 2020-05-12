Гитара Курта Кобейна выставлена на продажу

Одна из гитар фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна будет продана на аукционе в США, стартовая цена музыкального инструмента — миллион долларов, сообщается на сайте аукционного дома Julien's Auctions.

«Гитара, на которой Курт Кобейн играл во время знаменитого выступления Nirvana "MTV Unplugged In New York", будет продана на его мероприятии "Легенды музыки"», — говорится на сайте аукционного дома.

О лоте сообщается, что Кобейн играл на этой электроакустической гитаре Martin D-18E 18 ноября 1993 года, примерно за пять месяцев до смерти. К гитаре прилагается ее оригинальный кейс.

Аукцион пройдет 9 и 20 июня 2020 года в Беверли-Хиллз и онлайн на сайте аукционного дома.

Курт Кобейн — американский певец, автор песен, музыкант и художник, наиболее известный как вокалист и гитарист рок-группы Nirvana. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил Кобейна на 12-е место в списке «100 величайших гитаристов всех времён». Кобейн умер в возрасте 27 лет, официальная причина смерти — самоубийство.