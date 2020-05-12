Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации

Пять пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, погибли из-за пожара в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщают экстренные службы.

«При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

Пожар удалось локализовать через 25 минут после прибытия пожарных. «Его площадь составила 10 квадратных метров», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Причины пожара устанавливаются. «По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — уточнил источник в экстренных службах.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, вызванными коронавирусом.