НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации

Источник:
ТАСС
568 4
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Пять пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, погибли из-за пожара в реанимации больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, сообщают экстренные службы.

«При пожаре погибли пять пациентов, подключенных к ИВЛ», — сказал ТАСС источник в экстренных службах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕОдна на всех: как транспортируют больных COVID-19

Пожар удалось локализовать через 25 минут после прибытия пожарных. «Его площадь составила 10 квадратных метров», — сообщает пресс-служба МЧС России.

Причины пожара устанавливаются. «По предварительным данным, к возгоранию могло привести короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность», — уточнил источник в экстренных службах.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Ее медперсонал занимается оказанием экстренной медицинской помощи больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, вызванными коронавирусом.

Тема: Распространение коронавируса
Призывные комиссии в Приангарье начали работу в период самоизоляции
Жителей Бурятии оставили на самоизоляции до июня
Новосибирск отказался от тестов на COVID-19 медиков и пенсионеров
Прогулки по набережным и паркам разрешили в Кузбассе
смотреть все
ЧП #Происшествия #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми
•
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
•
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
•
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
Как это работает
•
Жужжащая смерть: чем опасен укус шершня?
•
Выключить все: что опасно во время грозы
•
Wink ТВ: дарим фильмы и телеканалы
•
Как выбрать правильные солнечные очки
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Власти объявили конкурс на лучший гимн Новосибирской области
Сибирь 12.05.2020 16:17
Жертв насилия привлекут за нарушение изоляции в Красноярске
Сибирь 12.05.2020 15:24
Призывные комиссии в Приангарье начали работу в период самоизоляции
Сибирь 12.05.2020 15:03
Ученые НГТУ испытали новую технологию безмазутной растопки котлов
Сибирь 12.05.2020 14:22
Самое популярное
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
129331
Аномальная жара придет в Новосибирск
12748
Госдолг США установил исторический рекорд
6949
ГИБДД оценила введение штрафов за отсутствие видеорегистратора
4932
Обсуждение (4)
Кинотеатр Wink
Вся коллекция
КАРТИНА ДНЯ
•
Правительство утвердило механизм новых выплат семьям с детьми
•
Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на ЖКХ
•
Пять пациентов на ИВЛ погибли при пожаре в реанимации
•
Сбербанк приготовился к выдаче первых кредитов под 2% годовых
Подробности
•
Климатический рай в Сибири: метеоролог о глобальном потеплении
•
Социолог описал сословия современной России
•
Маньяки в погонах: как раскрывают больных моралистов
•
Новая реальность: вирус навсегда изменит привычки потребителей
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Викторина для геймеров: дарим игровые привилегии Wargaming
•
Празднуем Победу онлайн: история, игры, поздравления
•
Кадры войны: фильмы, которые расскажут историю Победы
•
Как активировать промокод в видеосервисе Wink?
•
Новая игра с призами: найди трофеи на «Поле побед»
•
Работаем дома: программы для удаленного доступа к компьютеру
Мультимедиа
•
Виртуальная Монстрация-2020: почти как настоящая
•
Пять миллионов «копеек»: факты о первых «Жигулях»
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдолг США установил исторический рекорд
43
США объявили себя победителями нацизма
41
Германия назвала виновника Второй мировой войны
36
Путин завершил период нерабочих дней
36
Путин согласился принять помощь от США для борьбы с COVID-19
35