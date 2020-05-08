Группа Little Big выпустила новый клип «Hypnodancer»

Группа Little Big опубликовала клип на песню «Hypnodancer», в музыкальной работе снова приняли участие Юрий Музыченко и Флорида Чантурия.

По сюжету клипа, музыканты Little Big посещают несколько казино и грабят их, гипнотизируя посетителей танцем. Но в одном из заведений они встречают таких же аферистов в лице Музыченко и Чантурии. В итоге грабителям приходится объединиться, чтобы выйти из затруднительной ситуации.

«Съемки этого музыкального клипа проходили в Санкт-Петербурге до вспышки COVID-19 в Российской Федерации», — говорится в описании клипа на YouTube.

Музыку и текст песни «Hypnodancer» написал лидер группы Little Big Илья Прусикин, также в создании композиции приняли участие Любим Хомчук, Виктор Сибринин, Дэнни Цукерман. За два часа после публикации клип собрал почти полмиллиона просмотров и 300 тысяч «лайков».